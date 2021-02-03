«Спасибо за паспорт!», - благодарят украинцы, которые жили много лет без документов

Историю одной из семей, проживающей в областном центре, можно назвать удивительной. Искреннее спасибо полицейские услышали от мурманчанина Дмитрия. Ему уже 27 лет, а первый российский паспорт он смог получить только в конце прошлого года, а его 47-летняя мама Виктория свой документ пока ожидает.

Как рассказал Дмитрий, родился он на Украине, а потом переехал с мамой в Мурманск. Ребёнком, балуясь, поджог её паспорт, документ был почти уничтожен. Новый получить оказалось сложно. СССР, как страна, начал разваливаться и запросить документы на Украине в то время практически не представлялось возможным. Так и остались жить без паспортов, попав в категорию лиц без гражданства.

Естественно, пришлось столкнуться с рядом проблем, в частности при трудоустройстве. Решив, что документы получить всё же стоит, обратились в полицию, где сыну с мамой помогли.

Ольга Поляк, начальник отдела по вопросам гражданства УВМ УМВД России по Мурманской области: «Ему было оказано всяческое содействие в оформлении документов. Максимально с такими людьми мы стараемся работать, чтобы прийти к итогу и обеспечить их паспортом».