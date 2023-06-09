«Спасибо за Победу!»: участники авто-велопробега прибыли в самую северную точку маршрута - город воинской славы Полярный

Поклонились воинам-защитникам Заполярья у мемориала города воинской славы участники авто-велопробег. Это седьмой этап военно-патриотического проекта, в котором Полярный стал самой северной точкой маршрута.

Завершат свой путь участники из Таганрога 22 июня.

В профессиональном прошлом - журналист, сегодня и всегда – истинный патриот. Евгений Дыгай в 2016 году организовал первый авто-велопробег «Спасибо за Победу!». Каждый раз маршрут стараются прокладывать через различные города страны, где велись ожесточённые бои против немецко-фашистских захватчиков, куда Великая Отечественная война заглянула без спроса, оставив после себя разрушенные судьбы.

В этом году впервые участники акции побывали в самой северной точке страны- городе воинской славы Полярном.

Евгений Дыгай, руководитель военно-патриотического проекта «Спасибо за Победу!», г. Таганрог: «За семь этапов у нас побывали около 200 человек из разных городов: Вязьмы, Костромы, Севастополя, Смоленска… Мы прошли от Севастополя до Бреста и от Бреста до Полярного! Три тысячи км дорогами памяти во славу советского солдата, солдата-победителя».

Стартовали участники 23 мая из Таганрога, за месяц планируют преодолеть семь с половиной тысяч километров. Своей миссией считают сохранение памяти о героях войны и их подвиге, оттого на каждой остановке перед памятниками защитникам обязательны возложение цветов и минута молчания.

Вячеслав Пигарев, участник авто-велопробега, г. Таганрог: «Когда молодёжь встречала нас в разных городах на посту у Вечного огня, памятников – это дорого стоит. Я советский человек, принимаю это искренне и радостно. Я внук моего деда, погибшего на Курской дуге, я и сейчас за него в ответе».

Завершится авто-велопробег в Усть-Донецком 22 июня в 4 часа утра. Это время и дата неслучайны: 82 года назад в стране было объявлено о начале войны.