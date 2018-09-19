Спасти утопающего и найти пострадавшего в горах - юные спасатели демонстрируют мастерство

Пострадавший на воде спасён, благополучно доставлен к берегу, ему оказана первая помощь. Водоёмом для заплыва конкурсантов служил бассейн, а экипировка и сами юные спасатели - настоящие. Условных пострадавших тоже имитировали конкурсанты. Этот день соревнований, организованных для школьников специалистами МЧС, оказался самым насыщенным.

- Был заплыв на определённую дистанцию, проведено проныривание под определенным препятствием, - рассказывает об испытаниях, которые пришлось пройти юным спасателям, Андрей Коцюн, заместитель начальника отдела организации и проведения аварийно спасательных работ Главного управления МЧС России по Мурманской области. - А также транспортировка пострадавшего после спасения его на воде. Все команды справились с поставленной задачей. Сейчас мы находимся на этапе поисково-спасательной работы в природной среде, во время которого команды должны выполнить основные задачи по ориентированию в лесистой местности, болотистой, горно-лесистой местности.

На лестном участке тоже все непросто. Пять контрольных пунктов, сложный поиск условного пострадавшего, которого нужно спустить по неровному горному рельефу на носилках и доставить к месту оказания первой помощи. Тут нужны не только умения и сноровка, но и физическая сила.

- Ребята приезжают сюда ещё набираться опыта, для общения между собой, - рассказывает Владимир Бабиков, заместитель начальника УГОЧС и ПБ МО. – Учатся преодолевать себя. Потому что, как вы видите, погодные условия в конце сентября очень для них, наверное, даже недружелюбные.

Позже будет проведен этап определения теоретических знаний и последнее конкурсное задание этого дня - обустройство полевого лагеря.

В третий и заключительный день соревнований ребят ждут новые испытания, в том числе творческие.