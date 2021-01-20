Спасти жизнь, когда кажется, что это невозможно!

Именно этим занимается Центр медицины катастроф. В этом году у учреждения юбилей – 30 лет.

Собравшись в считанные секунды, бригада Центра медицины катастроф отправляется в путь. Помощи фельдшеров с нетерпением ждут люди, попавшие в сложнейшую жизненную ситуацию. Крупные пожары, наводнения, ДТП – в случаях таких катастроф действовать нужно незамедлительно.

Светлана Аникеева, заведующая оперативно-диспетчерского отдела Центра медицины катастроф: «Мы должны принять в кратчайшие сроки единственное правильное решение. А именно, какие медицинские силы и средства должны быть направлены в район ЧС, какая медицинская помощь должна быть оказана пострадавшим, если такие имеются, мобилизовать работу медицинских организаций, в которые будут поступать пострадавшие».

Они выезжают даже туда, куда сложно добраться не то что по земле – по воздуху. В Мурманской области таких труднодоступных мест очень много.

Елена Ройчикова, заведующая отделением экстренной консультативной, специализированной скорой медпомощи Центра медицины катастроф: «Отсюда мы вывозим пациентов вертолётом. В последние годы мы много летаем на вертолёте, мы вывозим пациентов из районных больниц, невзирая на то, что сюда можно доехать автомашиной. Но зимой темно и дороги скользкие, больший риск. Это лучше сделать вертолётом. Это быстрее и лучше для пациента».

В прошедшем году фельдшерами Центра медицины катастроф было эвакуировано 670 человек, треть из них вертолётом и рейсовыми самолётами. Сложно представить, сколько пострадавших было спасено за все время работы этого учреждения здравоохранения, которому исполнилось 30 лет.

Виктор Рогалёв, начальник территориального Центра медицины катастроф ГОБУЗ МОКБ им. Баяндина: «Центр медицины катастроф был создан в 1991 году и возглавил, развил и представил его на всю Россию, а центр был одним из лучших, заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук Буянов Владимир Михайлович. Это его детище».

Работники Центра медицины катастроф совместно с МЧС и другими экстренными службами регулярно оттачивают навыки работы и взаимодействия во время учений и тренировок, чтобы в случае любой чрезвычайной ситуации, спасти как можно больше людей в кратчайшие сроки.