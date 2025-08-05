Специалистам ФБУ «Авиалесоохрана» скучать не приходится!

В зоне пожарной опасности и большая часть Мурманской области. На 5 августа специалисты ликвидируют на землях лесного фонда Кольского заполярья 5 пожаров. Для мониторинга обстановки и доставки сил и средств применяется авиация.

Волна жары и дефицит осадков сформировали в лесах Карелии, Коми, Мурманской и Архангельской областей высокие и чрезвычайные классы пожарной опасности. При таких условиях возгорания возникают и быстро распространяются даже от незначительных рукотворных и грозовых источников огня, отмечают специалисты авиалесоохраны.

Наибольший удар пылающая стихия нанесла по Карелии и Архангельской области. С начала августа Авиалесоохрана и наземные лесные службы потушили в этих регионах, включая районы арктической зоны, более 90 очагов.

В лесах на всей территории Карелии установлен режим ЧС. Помощь региональным службам в стабилизации обстановки оказывают более 70 парашютистов и десантников федеральной службы и Авиалесоохраны Тюменской области.

В зоне пожарной опасности и большая часть Мурманской области. На 5 августа специалисты ликвидируют на землях лесного фонда Кольского заполярья 5 пожаров. Для мониторинга обстановки и доставки сил и средств применяется авиация.