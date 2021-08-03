Специалисты АО «МЭС» меняют проблемные участки теплотрасс во флотской столице

Уже не первый год в Североморске специалисты АО «МЭС» ремонтируют проблемные участки теплосети. В этом сезоне энергетики заменят теплотрассу, которая пролегает от 33-й центральной котельной до теплового пункта по улице Комсомольской. Рабочие уже взялись за дело.

Александр Кобытев, директор филиала «Североморская теплосеть АО «МЭС»: «По необходимости меняем лотки, где это нужно. Применяем современную трубу в ппу-изоляции. То, что вы сейчас видите, это минвата, покрытая оцинкованным железом. Через этот утеплитель большие теплопотери и идёт наружная коррозия. Применяя современную трубу в ппу-изоляции, у нас не будет лишних потерь и коррозии. Сеть будет стоять от 20 до 30 лет».

Этот трубопровод длиной 630 метров был построен аж в 1969 году. За многие годы его ни разу не ремонтировали капитально, а только устраняли повреждения после аварий, которые с каждым годом только учащались.

Алла Истомина, генеральный директор АО «МЭС»: «Этот участок характеризуется большой аварийностью. С начала года здесь было более 30 повреждений. Хотела бы отметить основные дома №№ 26 и 28 по улице Комсомольской. В них, к сожалению, максимальное количество дней не будет горячей воды. Поэтому обращаюсь к жителям отнестись к этому с пониманием».

Ещё одна особенность - часть ремонтируемого участка пролегает через гаражный кооператив. В ходе работ придётся снести несколько строений. Такие реконструкции дело дорогостоящее, они обойдутся в 48 миллионов рублей. Обновление стало возможно только благодаря поддержке главы нашего региона.

Олег Прасов, глава ЗАТО г.Североморск: «Благодаря личному участию губернатора Мурманской области у нас уже два года выделяются средства в Североморск на замену важных ключевых участков магистральных теплосетей. В прошлом году на улице Сгибнева 1100 метров поменяли в двухтрубном исполнении. В этом году два участка – улица Комсомольская и на улице Кортик».

Специалисты заменят данный участок теплотрассы в сжатые сроки. Однако к делу энергетики относятся серьёзно и все работы стараются выполнить качественно. Чтобы 3,5 тысячи жителей этого района Североморска смогли ощутить все радости комфортной жизни в тепле и с горячей водой.