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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.09.21 19:30

Специалисты АО «Мурманэнергосбыт» и ГОУП «Мурманскводоканал» спасли дом 6 корпус 1 на улице Свердлова от потопов

Организации, объединив усилия, отремонтировали бесхозную ливневую канализацию.

Многострадальный дом № 6 корпус 1 на улице Свердлова раньше регулярно подтапливало дождевыми и талыми водами. Здание стоит под сопкой, поэтому все осадки стекались именно к нему. Раньше на территории рядом с пятиэтажкой проходила ливневая канализация. С возложенной задачей сооружение справлялось, перед подъездами было сухо. Однако несколько лет назад система перестала функционировать. Рядом с домом начала образовываться огромная лужа. Более того, затопило подвал. Да так, что попасть туда стало невозможно.

Алла Истомина, генеральный директор АО «Мурманэнергосбыт»: «На Свердлова, 6/1 установлен общедомовой прибор учёта на тепло. Этот прибор учёта вышел из строя и я, как ресурсоснабжающая организация, получила предписание, в связи с тем, что управляющая компания бездействовала, провести мероприятия для введения прибора в эксплуатацию. Выйдя на место, мы определили, что подвал затоплен, что в подвал и дом сложно зайти, так как располагалось озеро около подъездов данного дома. Не работала ливневая канализация».

Руководитель АО «МЭС» обратилась за помощью к своим коллегам из ГОУП «Мурманскводоканал». У этой организации в наличии была техника для откачивания воды. А её специалисты могли разобраться, что случилось с ливнёвкой. Сотрудники водоканала подвал осушили и обследовали инженерную систему. Выяснилось, что труба, которая отводила воду, сломалась в нескольких местах. При этом сама ливнёвка оказалась бесхозной - на балансе ни у кого не стояла. Пришлось искать выход, чтобы спасти «тонущий» дом.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Мы же не имеем права работать на чьих-то непонятных сетях. Мы по заказу УДХ переложили бесхозную ливневую канализацию. Это подтверждает то, что у ГОУП «Мурманскводоканал на сегодняшний день самые оперативно сформированные службы и бригады, которые готовы выйти на объект и всё сделать. Было предписание ГЖИ, были проблемы у АО «МЭС» с их приборами учёта. Соответственно, сначала по заказу коллег мы откачали воду, обнаружили пролом в этой канализации, а по заказу УДХ её переложили».

Работу сделали быстро, не создавая неудобств для жителей. Переложить пришлось около 40 метров трубы. Проблема с подтоплением пятиэтажки окончательно решена.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Здесь на помощь пришли крупные, компетентные, с достаточными силами и средствами коммунальные предприятия. В регионе должны быть крупные компании с госучастием, которые имеют компетентный персонал, которые имеют современное оборудование, которые имеют мощные оперативные мобильные бригады, которые могут выезжать на аварийные ситуации, когда нужно срочно помочь».

А главное, благодаря оперативности и объединению сил компаний «Мурманэнергосбыт» и «Мурманскводоканал» дом вовремя подготовили к зиме и обезопасили от возможных поломок. Ведь вода, стоящая в подвале жилого здания, могла привести в негодность все коммуникации.

Алёна Кузнецова, и.о. главного государственного жилищного инспектора Мурманской области: «Здесь такое консолидированное участие. Обнаружили всю эту историю в конце августа, 3-4 недели назад встречались, а сейчас уже, видите, что всё закопано. Это достаточно быстро сделано, большой объём работ выполнен».

Теперь рядом с домом сухо. А жильцам, чтобы попасть в подъезды, не приходится обходить разливы дождевой воды по палисаднику. Да и в подвал теперь можно зайти, не боясь промокнуть до нитки.

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