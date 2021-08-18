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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.08.21 19:30

Специалисты АО «Мурманэнергосбыт» помогли мурманчанам

Во дворе на улице Карла Либкнехта - долгожданное событие. Там модернизировали теплопункт, который подаёт отопление и горячую воду в окрестные дома. Готовность объекта проверила руководитель АО «Мурманэнергосбыт» Алла Истомина и глава администрации Мурманска Евгений Никора.

Ситуация во дворе на улице Карла Либкнехта последние несколько лет была достаточно напряжённой. Жильцы боялись остаться без горячей воды. Блага цивилизации в 19 зданиях, среди которых детский сад и 16 жилых домов, подавались из одного бойлера. Оборудование стояло в подвале дома и постепенно приходило в негодность: управляющая компания обслуживать его не хотела.

Евгений Никора обратился к руководству АО «Мурманэнергосбыт» с просьбой помочь в непростой ситуации. И компания не отказала.

Алла Истомина, генеральный директор АО «Мурманэнергосбыт»: «Выполнили мы эту реконструкцию в целях того, чтобы на 19 объектах: 16 МКД и 58-й детский садик, постоянно была горячая вода. Ранее на этих объектах горячая вода подавалась посредством теплопункта, который находился в жилом доме и эксплуатировался управляющей компании. Он находился в неудовлетворительном состоянии, поэтому ГВС осуществлялось также неудовлетворительного качества. Не выдерживались температуры».

Проще говоря, АО «МЭС» пошёл навстречу горожанам, закупил новое современное оборудование и перенёс теплопункт из подвала в своё здание. Теперь здесь новые насосы, которые подают горячую воду в квартиры северян и новые бойлеры. Всё оборудование находится на балансе «Мурманэнергосбыта», следят за ним специалисты.

Жителям этого двора повезло, они больше не будут заложниками безответственной работы управляющей компании. Но в городе остались и другие дома, испытывающие подобные проблемы.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «У нас есть жилые дома, где бойлер, находящийся в подвале одного жилого дома, питает несколько жилых домов горячей водой. Особенно тяжело, когда эти дома управляются несколькими управляющими организациями. Идеальная картина, чтобы они друг на друга валили, кто прав, кто виноват. Такая ситуация, которая сложилась здесь, на Карла Либкнехта, я её ещё ни разу не встречал в Мурманске».

Установленное в тепловом пункте оборудование, надёжное, много раз испытанное на других объектах АО «Мурманэнергосбыт». Инженерные системы проверены и к подаче горячей воды готовы. А значит, готов двор и к грядущему отопительному сезону.

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