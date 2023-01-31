Специалисты АО «Мурманэнергосбыт» повышают свою квалификацию

В областном центре состоялся двухдневный семинар с участием экспертов компании - производителя котельного оборудования из Санкт- Петербурга.

В филиалах АО»МЭС» в Мурманске, Кольском районе, в Александровске и Кандалакше установлено более двух десятков жаротрубных котлов «Энтророс» российского производства. Первый агрегат появился в Териберке ещё десять лет назад.

Сегодня география значительно расширилась – современное оборудование этого завода установлено в Коле, Шонгуе, Алакуртти, Кандалакше и посёлке Нивский. Отечественные котлы работают в котельной на улице Фестивальной в Мурманске, а так же в Перинатальном центре.

Различного предназначения и мощности как паровые, так и водогрейные – все котлы «Энтророс» оснащены автоматикой. Программное обеспечение к ним постоянно совершенствуется, поэтому энергетикам требуется повышать своё мастерство как в теории, так и на практике.

Романов Дмитрий, ведущий инженер по наладке и испытанию котельного оборудования АО «МЭС»: «Сегодня нам объясняют автоматику, как устанавливать защиту, чтобы ничего не произошло, как настраивать температуру в автоматическом режиме работы».