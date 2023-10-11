Специалисты АО «Мурманэнергосбыт» стараются минимизировать неудобства мурманчанам после больших объёмов летних работ

Специалисты АО «Мурманэнергосбыт» пообещали мурманчанам завершить все земляные работы на месте ремонта тепловых сетей в городе до конца октября. Речь идёт о 14 адресах.

В этом году энергетикам предстояло заменить рекордный объём сетей. Если протяженность города 27 километров – то специалисты АО «МЭС» уложили почти 20 километров новых труб.

Дмитрий Федотов, заместитель начальника капитального строительства АО «МЭС»: «Работы по трубной части завершены полностью на сто процентов, всё население с теплом, перебоев нет. Ведётся обратная засыпка по восстановлению благоустройства территорий».

Не все подрядные организации смогли выдержать такой темп. Так что на отдельных участках наводить порядок после капитальных ремонтов энергетикам приходится своими силами. В частности, во дворе дома №7 на улице Пушкинской можно было видеть рабочих в униформе АО «МЭС». Они закрывали тепловые сети бетонными лотками, чтобы как можно быстрее засыпать траншеи.

Дмитрий Федотов, заместитель начальника капитального строительства АО «МЭС»: «Обращаюсь к жителям города Мурманска - Первомайского, Октябрьского и Ленинского округов - войдите в наше положение, в этом году был большой объём работ, такое впервые за 25 лет. Мы выбрали аварийные сети и сети, которым было уже более 30 лет. Всех понимаем, стесненность во дворах транспортных средств. Учтём на следующий год, когда работы тоже будут немаленькими, мы примем все на себя обязательства. Как оно и должно быть».

Как пояснили специалисты, на месте земляных траншей может быть уложено черновое асфальтобетонное покрытие, которое летом заменят на постоянное. Тогда же можно будет провести озеленение и восстановить бордюрный камень.