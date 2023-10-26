Специалисты Балтийского завода завершили плановый доковый ремонт атомного ледокола «Урал»

Судно покинуло Кронштадтский морской завод на пять дней раньше запланированного срока.

Согласно гарантийным обязательствам, представители завода-изготовителя произвели осмотр подводной части корпуса, провели плановые ремонтные работы, в том числе и окраску. Всего ремонт занял 55 дней вместо заявленных 60.

Вывод ледокола из дока специалисты Кронштадтского морского завода отработали, по словам специалистов, «ювелирно» – гигант шириной 34 метра вышел из створок дока, расстояние между которыми шире судна всего на 3 метра.

Из Кронштадта «Урал» направился на Балтийский завод, где специалисты закончат гарантийное обслуживание. Затем атомоход уйдет в порт приписки – Мурманск.