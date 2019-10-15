Специалисты библиотечного дела изучили тонкости нового национального стандарта

Начиная с 1 июля 2019 года вся библиографическая информация оформляется по нормам, приближенным к международным правилам. Документ содержит новые положения и определения, но максимально адаптирован к отечественной практике библиографирования.

Составители ГОСТа особое внимание уделили электронным ресурсам. Настоящий стандарт введён для унификации и обеспечения совместимости данных на международном уровне.

«Мы собрали библиотеки Мурманской области для того, чтобы дать им методические рекомендации, - рассказала Людмила Красовская, специалист Мурманской областной научной библиотеки. - Сегодня у нас присутствуют из двадцати населенных пунктов Мурманской области. Всего у нас более ста участников и это очень большое количество и, значит, эта тема востребована».