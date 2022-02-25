Специалисты бьют тревогу: рак шейки матки молодеет

4 марта Всемирный день борьбы с ВПЧ. Коварный вирус при несвоевременном обнаружении крайне опасен и грозит развитию рака шейки матки.

В областном центре заполярные специалисты помогают северянкам вести борьбу с этим страшным недугом.

Врач акушер-гинеколог Андрей Галенко не без гордости демонстрирует операционную. Ровно год назад в Перинатальном центре ввели новое направление работы гинекологического отделения. Теперь здесь современная аппаратура, которая позволяет проводить диагностику и лечение многочисленных заболеваний, вызываемых ВПЧ. Все манипуляции проводятся крайне бережно.

Андрей Галенко, врач акушер-гинеколог Мурманского областного клинического многопрофильного центра: «У нас есть специальный прибор, который позволяет освободить операционное поле. Это помогает обезопасить и пациентов, и медицинский персонал».

Большинство женщин на протяжении жизни заражаются инфекцией ВПЧ, которая может вызывать рак шейки матки. Но многие даже не подозревают, что долгие годы живут с вирусом. Заразиться можно даже после одного сексуального контакта. Каждый день в России от рака шейки матки умирают 18 женщин.

Александр Залесный, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Мурманского областного клинического многопрофильного центра: «Мы здесь концентрируем всех с наших женских консультаций, в которых диагностируют или подозревают заболевания. Они направляют больных в это отделение и здесь врачи проводят малые операции, что приводит к большому эффекту. Мы не даём прогрессировать заболеванию, которое приводит к раку шейки матки».

Медпомощь в центре доступна как для мурманчанок, так и для жительниц области. За год своевременное лечение получили более 40 северянок, две из которых по показаниям перевели в онкологический диспансер. Рак шейки матки стремительно молодеет им все чаще страдают женщины репродуктивного возраста.

Евгений Тарбаев, главный врач Мурманского областного клинического многопрофильного центра: «Конечно у нас есть проблемы с кадрами. Главное не пропустить это заболевание, поэтому мы и делаем такое отдельное направление, чтобы каждый акушер-гинеколог знал, куда направить пациентку, чтобы у нас было одно мощное отделение, где пациентки будут лечиться».

Записаться на приём к врачу-гинекологу в женскую консультацию по месту жительства можно через колл-центр или на сайте «Полармед». Подробную информацию также можно узнать через инстаграм-аккаунт Мурманского областного клинического многопрофильного центра «Девочка.Девушка.Женщина».