Специалисты Центра социального обслуживания населения отметили юбилей организации

Последние тридцать лет учреждение работает в одной из самых сложных сфер деятельности, куда частные предприниматели до сих пор не рискуют входить. Праздник состоялся в зале Детской театральной школы, где юбиляров поздравил глава города Дмитрий Филиппов.

- Социальная помощь - это неотъемлемая часть любого развитого общества. Работа, которую вы выполняете ежедневно, непростая, - отмечает Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - За 30 лет вами достигнуты большие результаты, за это время сменилось не одно поколения работников, но на 100 процентов я уверен, что все, кто приходил и приходит работать в центр, делают это по зову сердца.

Труд социального работника можно назвать одним из самых сложных. Говорят, что в этой профессии случайные люди не задерживаются, так как очень часто подопечные, требуют от специалистов не только выполнения бытовых дел, но и человеческого внимания. Сегодня помимо обслуживания на дому центр предлагает услуги проката средств реабилитации и социального такси. Ежегодно работники учреждения обслуживают порядка двух тысяч инвалидов и пенсионеров. При этом соцработники стараются совершенствовать деятельность и внедрять новые методики работы с пожилыми людьми.