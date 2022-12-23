Специалисты Единого расчётного центра по работе с ресурсоснабжающими организациями обеспечивают обслуживание жителей Апатитов и Кировска

Дважды в неделю, по понедельникам и четвергам, в офисе по обслуживания населения в Апатитах и Кировске проводят приём граждан. Местные жители активно приходят сюда, чтобы оплатить счета, получить ответы на вопросы по переплатам, перерасчётам и прочим важным моментам.

Сейчас трудовой процесс налажен. Сотрудники ЕРЦ обслуживают жителей Апатитов и Кировска чётко, внимательно и по расписанию.

Дважды в неделю, по понедельникам и четвергам, в офисе по обслуживания населения в Апатитах и Кировске проводят приём граждан. Местные жители активно приходят сюда, чтобы оплатить счета, получить ответы на вопросы по переплатам, перерасчётам и прочим важным моментам.

- Обслуживанием очень довольны. Девочки всё досконально объяснили. Большое им спасибо.

- Объяснили буквально всё, даже показали. По телефону объяснили, показали, как говорят, пошагово. Очень хорошо, я в восторге. Молодцы, девочки.

- Очень внимательно относятся ко всем клиентам. Спасибо и с наступающим. И крепкого здоровья!

- Девушки нормально обслуживают, грамотно, спокойно. Все помогают: как заполнить документы, если кто-то придёт и не понимает.

Некоторое время назад «Мурманскводоканал» стал гарантирующей организацией в Апатитах, Кировске и Умбе. После перехода расчётов в ЕРЦ в один из дней сотрудницы не вышли на работу из-за болезни, а офис оказался закрытым. Это вызвало недоумение у апатитчан, но ситуацию быстро исправили. Все приёмы идут чётко и по графику.

Юлия Картугова, заместитель генерального директора Единого расчётного центра по работе с ресурсоснабжающими организациями г. Мурманск: «В данный момент у нас новые сотрудники, они обучаются и в ближайшее время приступят к работе. В настоящее время мы привозим сюда сотрудников из офисов Оленегорска и Мурманска для приёма граждан».

Что касается остальных офисов в области, то всё под контролем. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, работа продолжается. Там, где не хватает сотрудников, консультации граждан специалисты других офисов проводят по телефону. Сейчас много вопросов по задолженностям, которые могли образоваться на старых счетах. Специалисты ГОУП «Мурманскводоканал» все подробно разъясняют.

Артём Кузьмин, пресс-секретарь ГОУП «Мурманскводоканал»: «Кто не написал заявление на возврат переплаты, увидят её в квитанции в декабре этого года. Наши организации между собой взаимодействуют. Мы уже договорились о передаче информации по поводу переплаты в Единый расчётный центр. Более того, ЕРЦ открыло свои офисы по старым адресам, что, безусловно, удобно для жителей Апатитов и Кировска. Также сейчас мы ведём переговоры по поводу графика работы офисов, чтобы люди могли внерабочее время прийти и передать показания приборов учёта и оплатить квитанции за холодную воду».

Кроме того, для тех, кому неудобно посещать офис обслуживания лично, существуют электронные способы взаимодействия. На сайте Единого расчётного центра можно оставить обращение по волнующему вопросу.