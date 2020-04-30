Специалисты Галереи безопасности обнаружили раритетный рисунок работника пожарной охраны военного Мурманска

Сейчас музейщики ищут автора, изобразившего старшего инструктора партийной и политической работы НКВД по Мурманской области Василия Андреевича Долматова.

Портрет выполнен цветными карандашами и белой краской по ткани, приклеенной на фанерную основу. Холст разлинован на равные и пронумерованные квадраты. Подписи автора на работе нет. А изображенного Василия Долматова удалось узнать по фотографии из удостоверения общественного инструктора по штыковому бою.

Если вы знаете автора рисунка или какую-либо информацию о нём, специалисты Галереи безопасности Мурманской области просят сообщить об этом по электронной почте или в официальной группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».