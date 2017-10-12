Специалисты городского управления должного хозяйства готовят Мурманск к зиме

Рабочие приступили к уборке опавшей листвы, а так же переоборудовании техники для холодного сезона.

Большинство самосвалов оборудуют специальными приспособлениями для разбрасывания песка. Во время первых заморозков, 10 октября, техника уже выходила на особенно опасные участки, посыпала подъёмы и спуски. Всего городские власти заготовили к зимнему сезону 21 тысячу тонн песка и 6 тысяч тонн соли. Сейчас же, пока столбик термометра не опускается ниже нуля, рабочие собирают опавшую листву. В наших условиях биологический материал не успевает перегнивать, поэтому он представляет серьёзную опасность для почвы и деревьев. Массу с помощью грузовиков вывозят на городскую свалку, а вот собирать листву, кромке как в ручную, пока машинами не научились.

- На сегодняшний день, если взять данную бригаду, то начали они работу возле Дома офицеров, - пояснил Станислав Ланин, директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства». – За смену они проходят всю зелёную зону. Большой объём работ выполняют, молодцы ребята!