Новые резиденты Арктической зоны РФ инвестируют в Мурманскую область более 2 миллиардов рублейС 8 ноября в стране начали действовать сертификаты нового образца о вакцинации от COVID-19
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.11.21 19:30

Специалисты ГОУП «Мурманскводоканал» «погрузились» в проблему коричневой воды

Вместо чистой и прозрачной воды у мурманчанки Светланы Бузановой из крана течёт жидкость цвета кока-колы. Клич о своей беде она выложила в социальных сетях и на это сразу отреагировали специалисты «Мурманскводоканала». Причину окрашивания и то, как это можно устранить предстоит выяснить в ближайшее время.

«Холодная вода. Это издевательство над людьми? Я не пойму», - возмущается мурманчанка.

В доме на проезде Молодежном, 3 такое ЧП происходит далеко не в первые. Правда, раньше, по словам Светланы, вода не окрашивалась в такой тёмный цвет. Поэтому в этот раз, а произошёл случай 2 ноября, мурманчанка действительно испугалась.

Светлана Бузанова, местная жительница: «Я поснимала видео, мне муж говорит, что надо скорее выставлять это куда-то. Ты у меня активная, везде найдешь лазейки. Я сняла. Потом он включил воду, она шла грязная. Потом её отключили. Потом она опять шла грязная. И мы пошли, купили воды в магазине, чтобы хотя бы чай попить».

Опубликовав видео в мурманских пабликах она быстро получила отклик от представителей водоканала. Ей пообещали разобраться в ситуации. Специалисты взяли пробы воды из крана в квартире Светланы и из труб, которые находятся в подвале дома.

По словам мурманчанки, с ней делились некоторые жители соседних домов, они тоже сталкиваются с такой проблемой. Одной из возможных причин окрашивания холодной воды может оказаться стройка, которую вели неподалеку. Но это не единственный вариант, который рассматривают специалисты водоканала, речь о старом бесхозном водоводе. 

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «В этом случае, скорее всего, было отключение, потом подключение. И те, кто подключали, потом не промыли систему. Вообще, промывать обязаны. И раз это часто, значит, труба стареет, практически ей немного остается. И надо будет этот вопрос рассматривать. Будем смотреть. Включать в инвестиционную программу, если появится возможность, сами строить транзитный водовод будем».

Как только станут известны результаты проб воды, а это произойдёт уже скоро, специалисты предприятия займутся вопросом устранения проблемы водоснабжения, чтобы мурманчанка Светлана и её соседи больше не испытывали таких неудобств.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние рынка труда в Мурманской области по итогам III квартала 2021 года
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021УЗНАЙ, чем интересуется твой ребёнок в ИНТЕРНЕТЕУЗНАЙ, чем интересуется твой ребёнок в ИНТЕРНЕТЕ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
Комментарий к новости:В столице Заполярья подготовлены 90 стационарных переписных участков, где мурманчане смогут пройти перепись
макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире22:00«Крестный». Художественный сериал, 5 серия (12+)23:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)23:30«Еда здорового человека». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Детские центры и комнаты смогут получить поддержку более 29 тысяч рублей на каждого сотрудника-PRO Валюту (16+)Госдума приняла закон об обмене банкнот на сумму до 40 тысяч рублей без идентификации-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС выработала 7000 млн киловатт-часов с начала года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 9 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Госдума приняла закон об обмене банкнот на сумму до 40 тысяч рублей без идентификации
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика