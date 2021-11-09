Специалисты ГОУП «Мурманскводоканал» «погрузились» в проблему коричневой воды

Вместо чистой и прозрачной воды у мурманчанки Светланы Бузановой из крана течёт жидкость цвета кока-колы. Клич о своей беде она выложила в социальных сетях и на это сразу отреагировали специалисты «Мурманскводоканала». Причину окрашивания и то, как это можно устранить предстоит выяснить в ближайшее время.

«Холодная вода. Это издевательство над людьми? Я не пойму», - возмущается мурманчанка.

В доме на проезде Молодежном, 3 такое ЧП происходит далеко не в первые. Правда, раньше, по словам Светланы, вода не окрашивалась в такой тёмный цвет. Поэтому в этот раз, а произошёл случай 2 ноября, мурманчанка действительно испугалась.

Светлана Бузанова, местная жительница: «Я поснимала видео, мне муж говорит, что надо скорее выставлять это куда-то. Ты у меня активная, везде найдешь лазейки. Я сняла. Потом он включил воду, она шла грязная. Потом её отключили. Потом она опять шла грязная. И мы пошли, купили воды в магазине, чтобы хотя бы чай попить».

Опубликовав видео в мурманских пабликах она быстро получила отклик от представителей водоканала. Ей пообещали разобраться в ситуации. Специалисты взяли пробы воды из крана в квартире Светланы и из труб, которые находятся в подвале дома.

По словам мурманчанки, с ней делились некоторые жители соседних домов, они тоже сталкиваются с такой проблемой. Одной из возможных причин окрашивания холодной воды может оказаться стройка, которую вели неподалеку. Но это не единственный вариант, который рассматривают специалисты водоканала, речь о старом бесхозном водоводе.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «В этом случае, скорее всего, было отключение, потом подключение. И те, кто подключали, потом не промыли систему. Вообще, промывать обязаны. И раз это часто, значит, труба стареет, практически ей немного остается. И надо будет этот вопрос рассматривать. Будем смотреть. Включать в инвестиционную программу, если появится возможность, сами строить транзитный водовод будем».

Как только станут известны результаты проб воды, а это произойдёт уже скоро, специалисты предприятия займутся вопросом устранения проблемы водоснабжения, чтобы мурманчанка Светлана и её соседи больше не испытывали таких неудобств.