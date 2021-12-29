Специалисты ГОУП «Мурманскводоканал» поздравили воспитанников дома ребёнка с наступающим праздником

Маленькое чудо сотворить под силу каждому. А уж если оно делается для детей и в преддверие Нового года, то несёт с собой особенную радость. Специалисты ГОУП «Мурманскводоканал» поздравили воспитанников дома ребенка с наступающим праздником.

В мурманском Доме ребёнка сейчас 60 воспитанников, включая малышей из домашней группы - тех, кто приходит сюда на лечение по режиму детского сада. Каждый из них, несмотря на юный возраст, мечтает о чуде. И оно происходит благодаря неравнодушным жителям города.

Артём Кузьмин, пресс-секретарь ГОУП «Мурманскводоканала»: «Новый год – это праздник чудес. И чудеса должны происходить в каждом доме. И мы прекрасно понимаем, что детки находятся в непростой жизненной ситуации. И конечно, в первую очередь, таких деток хочется поддержать. Поэтому для «Мурманскводоканала» это ответственная социальная миссия».

Сотрудники «Мурманскводоканала» каждый год помогают нуждающимся. В преддверие Нового года они привезли несколько коробок со сладкими вкусными подарками малышам из мурманского Дома ребёнка.

Ольга Кочнева, учитель дефектолог мурманского Дома ребёнка: «Это очень важно, потому что малышам тепло такого участия очень важно. Они искренне радуются любым подаркам абсолютно: сладким, игрушкам, какому-то оборудованию. Рады всему».

Ольга Поспелова, начальник отдела кадров ГОУП «Мурманскводоканал»: «Я считаю, что Новый год - праздник, который должен приходить в сердца каждого маленького жителя нашей области. И, как правило, добрые дела и поступки в жизни каждого человека происходят именно благодаря другим хорошим людям. Так что мы очень рады находиться здесь. Поздравляем всех с Новым годом, всех жителей области и детей этого учреждения».

Гости из «Мурманскводоканала» привезли подарки вечером и оставили их под нарядной ёлкой, чтобы утро детей началось с приятного сюрприза от добрых мурманчан.