Специалисты ГОУП «Мурманскводоканал» продолжают активную работу по модернизации систем водоснабжения

В районе посёлка Минькино сотрудники трудятся над прокладкой нового водопровода общей протяженностью 2 км.

Новые и новые километры водопроводных труб прокладывают вблизи посёлка Минькино. Благодаря усилиям «Мурманскводоканала» в прошлом году необходимыми ресурсами были обеспечены два промышленных предприятия и жители посёлка. Этой весной перед специалистами встали новые, однако, не менее важные задачи.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Здесь идёт старая трасса на Минькино. Старая, древняя. В месте, где в прошлом году велись работы, проложили два трубопровода в Минькино, что обеспечило Минькино гарантированным снабжением водой. Сейчас получается, что мы тянем дополнительную нитку, которую закольцуем, что позволит гарантировано обеспечить водой объекты предприятия группы «Норебо». Они будут строить холодильники, большие морозильные комплексы. Мы их снабдим водой и заодно сделаем кольцо, то есть, если будет где-то прорыв с этой стороны дороги или с той стороны дороги, то вода в посёлке и на всех предприятиях всегда будет».

На данный момент сотрудники ГОУП «Мурманскводоканал» занимаются рутинной, но практически ювелирной работой – соединяют длинные трубы между собой. За качество сварки монтажники ручаются, не подведут и материалы, из которых изготавливают сеть.

Максим Широков, заместитель главного инженера, начальник ПТО ГОУП «Мурманскводоканал»: «Трубопроводы диаметром 250 мм выдерживают давление до 16 кг. В настоящий момент синий водопровод – они идут в специальной оболочке, которая защищает от механических повреждений. Трубопроводы выдерживают любую нагрузку, которая предусмотрена».

Масштабную реконструкцию ресурсоснабжающее предприятие должно завершиться уже к концу мая.