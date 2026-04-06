Мурманский морской рыбный порт с 15 апреля 2026 года переходит на самостоятельное выполнение стивидорных работ на Северном грузовом районеРегиональное объединение работодателей отметило 35-летие деловой конференцией «Бизнес-весна 2026»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.04.26 19:30

Специалисты ГОУП «Мурманскводоканал» прокладывают новые трубы в Мурманске на улице Старостина и готовятся к весеннему паводку

Предприятие установило новое оборудование для сброса воды из озера Большое. Это убережёт промышленную зону и жилые районы от затопления при таянии льда.

В Ленинском округе Мурманска меняют более трёхсот метров водовода. Работы идут в районе домов 99 и 103 по улице Старостина. Старые сети тянутся от водозабора на Большом до резервуара чистой воды на улице Свердлова, апорывы и утечки на ветхих коммуникациях случались неоднократно.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Она ржавая, это во-первых, были протечки неоднократные, может рвануть и не будет воды у целого микрорайона. Пришло время эту трубу поменять».

Трубы заменяют на современные полиэтиленовые низкого давления, устойчивые к коррозии. Это часть масштабного обновления: первый этап на Свердлова уже завершён, где уже уложили больше километра новых коммуникаций.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Здесь всё новое. Новые задвижки, новые трубы, новые колодца. Это будет служить долго, чтобы у мурманчан была чистая вода».

Сейчас территория, где ведутся работы, - охранная зона, но местные жители ходят здесь к озеру. Чтобы людям было удобнее, предприятие сделало временные мостки, а после укладки труб проведёт работы по благоустройству. На участке у Дома престарелых произведут обваловку.

Параллельно сотрудники «Мурманскводоканала» готовятся к паводкам. Хотя это не прямая обязанность предприятия, но его специалисты взяли на себя контроль за уровнем озера Большого. Задача - не допустить затопления промзоны Ленинского округа, как это было в 2020 году, когда вышла из берегов река Роста.

Здесь установили сифоны. Они работают без электричества. Вода переливается из озера в реку за счёт перепада высот. Простая и надёжная конструкция, которую сделали прямо на предприятии, позволила за месяц сбросить больше метра воды.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Октябрь и ноябрь прошлого года были очень дождливыми. Мы в январе смонтировали эту конструкцию, удалось снизить уровень воды на 1,5 метра в течении месяца».

Для контроля и непрерывного мониторинга ситуации, власти Мурманска проверяют уровень воды и состояние гидротехнических сооружений.

Иван Лебедев, глава города Мурманска: «Смотрим, чтобы чистота и порядок были. Сейчас посмотрели и решили, что нужно доработать, будем жёстко отслеживать эти моменты».

Сейчас уровень озера Большого на 40 сантиметров ниже критической отметки 2020 года. Но с потеплением таяние усиливается, поэтому сброс воды продолжают.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

-

Последние комментарии

-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире22:00«Пуля». Художественный сериал, 9 серия (16+)22:50«Воскресная ночь». Художественный фильм (16+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»