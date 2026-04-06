Специалисты ГОУП «Мурманскводоканал» прокладывают новые трубы в Мурманске на улице Старостина и готовятся к весеннему паводку

Предприятие установило новое оборудование для сброса воды из озера Большое. Это убережёт промышленную зону и жилые районы от затопления при таянии льда.

В Ленинском округе Мурманска меняют более трёхсот метров водовода. Работы идут в районе домов 99 и 103 по улице Старостина. Старые сети тянутся от водозабора на Большом до резервуара чистой воды на улице Свердлова, апорывы и утечки на ветхих коммуникациях случались неоднократно.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Она ржавая, это во-первых, были протечки неоднократные, может рвануть и не будет воды у целого микрорайона. Пришло время эту трубу поменять».

Трубы заменяют на современные полиэтиленовые низкого давления, устойчивые к коррозии. Это часть масштабного обновления: первый этап на Свердлова уже завершён, где уже уложили больше километра новых коммуникаций.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Здесь всё новое. Новые задвижки, новые трубы, новые колодца. Это будет служить долго, чтобы у мурманчан была чистая вода».

Сейчас территория, где ведутся работы, - охранная зона, но местные жители ходят здесь к озеру. Чтобы людям было удобнее, предприятие сделало временные мостки, а после укладки труб проведёт работы по благоустройству. На участке у Дома престарелых произведут обваловку.

Параллельно сотрудники «Мурманскводоканала» готовятся к паводкам. Хотя это не прямая обязанность предприятия, но его специалисты взяли на себя контроль за уровнем озера Большого. Задача - не допустить затопления промзоны Ленинского округа, как это было в 2020 году, когда вышла из берегов река Роста.

Здесь установили сифоны. Они работают без электричества. Вода переливается из озера в реку за счёт перепада высот. Простая и надёжная конструкция, которую сделали прямо на предприятии, позволила за месяц сбросить больше метра воды.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Октябрь и ноябрь прошлого года были очень дождливыми. Мы в январе смонтировали эту конструкцию, удалось снизить уровень воды на 1,5 метра в течении месяца».

Для контроля и непрерывного мониторинга ситуации, власти Мурманска проверяют уровень воды и состояние гидротехнических сооружений.

Иван Лебедев, глава города Мурманска: «Смотрим, чтобы чистота и порядок были. Сейчас посмотрели и решили, что нужно доработать, будем жёстко отслеживать эти моменты».

Сейчас уровень озера Большого на 40 сантиметров ниже критической отметки 2020 года. Но с потеплением таяние усиливается, поэтому сброс воды продолжают.