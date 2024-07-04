Специалисты ГОУП «Мурманскводоканал» провели сложнейшую операцию по устранению течи воды над железнодорожными путями

Всего за одну ночь специалисты перестроили часть водопровода Апатитов с минимальными отключениями воды.

На одной из водопроводных магистралей, проходящей над железной дорогой в Апатитах, обнаружили течь, которая создавала риск короткого замыкания. Сотрудники «Мурманскводоканала» осмотрели место аварии и приняли решение полностью перестроить одну из линий подачи воды.

Александр Березин, главный инженер ГОУП «Мурманскводоканал»: «Данные повреждения образовались из-за наводящих токов. Под трубой проходит кабельная линия РЖД и необходимо трубу заменить. «Мурманскводоканал» принял в своё ведение эти сети порядка двух лет назад и первым делом, конечно, заботится об исправности, потому что это подающий водовод, который обеспечивает весь город Апатиты».

Максим Широков, начальник производственного технического отдела ГОУП «Мурманскводоканал»: «Старая магистраль всё-таки приходит в негодность, а срок эксплуатации, так как это всё-таки было построено в советские времена, уже подходит к концу и возможны аварийные ситуации. В настоящий момент есть вероятность прорыва трубы, что может привести к затоплению железнодорожных путей, что приведёт к чрезвычайной ситуации».

Чтобы этого избежать, прежде чем приступить к перестройке магистрали, специалисты провели большой объём работ на участке. Во время изысканий сотрудники предприятия обнаружили резервный неэксплуатируемый футляр, который и позволил перестроить водопровод.

Дмитрий Терех, начальник цеха АВКС ГОУП «Мурманскводоканал»: «Мы сначала не футляр нашли, мы определили место утечки на компенсаторе, после чего приступили к обследованию территории и возможным способам замены, чтобы уйти от этого проблемного участка. По схемам определили, что у нас есть футляр, давно заложенный, определили его место, демонтировали старую 500-миллимитровую трубу, приступили к его зачистке. Сложности были большие, все в футляре у меня рабочие работали: зачищали, вывозили на тележках весь грунт, потому что замывало за много-много лет это сооружение».

Подготовительные работы к перестройке трубопровода шли на протяжении 9 месяцев, а чтобы минимизировать перебои с подачей воды в дома апатитчан, магистраль перестроили всего за одну ночь.

Александр Березин, главный инженер ГОУП «Мурманскводоканал»: «Трубы, которые мы переложим под землю, мы запустим в работу. Их будет достаточно для того, чтобы обеспечить водоснабжение города. А трубы, которые на надземном переходе, мы пока оставим и будем рассматривать вопрос их санации, потому что крупнейшие потребители воды - это фабрики АНОФ. В случае, если потребуется дополнительная вода, то мы сможем её обеспечить именно через надземный переход».

Сейчас вода в квартиры и на предприятия города подаётся в прежнем режиме, однако, из-за перестраивания магистрали жители могут наблюдать изменение в цвете воды. Кроме того, в городе работает группа специалистов, которые поадресно выезжают на места в случае обращений на перебои в подаче воды.