Специалисты ГОУП «Мурманскводоканал» проводят ряд работ по улучшению и восстановлению жизненно важных объектов в Приморском районе Запорожской области

Постирать, помыть посуду, да и просто, чтобы в кране была вода… Не всегда эти, казалось бы, обыденные вещи, доступны всем.

В Приморском районе Запорожской области трубами для водоснабжения не занимались годами. В рамках соглашения сотрудники компании «Мурманскводоканал» активно меняют ситуацию к лучшему. Например, монтируют новые водонапорные башни и строят новый трубопровод.

С прошлого года Мурманск помогает своему городу-побратиму Приморску Запорожской области. Благодаря поддержке губернатора Андрея Чибиса, специалисты ГОУП «Мурманскводоканала» проводят ряд работ по улучшению и восстановлению жизненно важных сетей.

Артём Кузьмин, представитель Государственного областного унитарного предприятия «Мурманскводоканал»: «Мы улучшаем, скажем так, качество водоснабжения. Стараемся сделать так, чтобы объекты коммунальной системы были всё-таки в порядке, потому что здесь и сетями, и с водоснабжением не занимались уже десятилетия».

В прошлом году мурманский водоканал построил три водонапорные башни Рожновского в сёлах Орловка, Коларовка и Елизаветовка. Недавно такая башня появилась в Зеленовке.

В Приморске же сейчас закончили строительство трубопровода длиною в два с половиной километра и, также, установили здесь две башни. Объём каждой из них – 25 кубометров.

Андрей Зыков, главный инженер МУП «ЧИСТЫЙ ГОРОД ПРИМОРСК»: «Однозначно, это огромная помощь. Запас воды нам необходим. С водой у нас проблемы в данный момент. Всё, что делается, это большая польза: и водопровод, и башня Рожновского».

Но это не единственная помощь, которую Заполярье оказывает южанам. В Приморске недавно открыли молодёжное пространство «СОПКИ».

Ирина Табанова, педагог-организатор Приморского центра детского творчества: «Я знаю это здание с времён, когда это ещё была школа. Теперь же здесь очень красиво».

Капитальные работы были проведены в здании Приморского Центра детского и юношеского творчества, где появились новые кабинеты для творчества и досуга, студия звукозаписи и мини-музей.