Специалисты ГОУП «Мурманскводоканал» спасают Мурманск от паводковых вод

Мурманская природоохранная прокуратора и Минприроды региона провели совместный рейд в районе реки Росты. На данном участке трудятся сотрудники «Мурманскводоканала», специалисты готовят коллекторы к паводковым водам.

В Заполярье ворвалась долгожданная весна, а вместе с ней и половодье, которое может принести немало бед. К примеру, в 2020 году в Мурманске разлилась река Роста, вследствие чего вода подтопила несколько коммерческих объектов и дороги. Чтобы избежать таких чрезвычайных ситуаций Минприроды выступило заказчиком прочистки реки Роста, которая проходит в коллекторах под дорогой. Качество проведения работ проверила и Мурманская межрайонная природоохранная прокурора.

Андрей Удовик, мурманский межрайоный природоохранный прокурор: «Никаких тенденций к тому, что у нас будет подтопление объектов и территорий не имеется».

На вооружении сотрудников «Мурманскводоканала» современные каналопромывочные машины, позволяющие с легкостью прочищать коллекторы.

Олег Гайнулин, слесарь 4 разряда ГОУП «Мурманскводоканал»: «Под давлением мы вымываем всю грязь, которая там есть: жир, грязь, песок и сразу же его собираем. Проблемы могут быть только, если есть проломы, тогда возникают затруднения в работе».

Специалисты «Мурманскводоканала» пристально следят за развитием ситуации в городе и ежедневно совершают от 3 до 5 выездов на места, где необходима тщательная очистка инженерных сетей от засоров.