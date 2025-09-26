Специалисты ГОУП «Мурманскводоканал» завершили работы по ремонту прорвавшейся трубы на улице Пономарёва

Поврежденный участок сети уже заменили и полностью восстановили холодное водоснабжение микрорайона. Сейчас специалисты предприятия уже засыпают и утрамбовывают котлован на месте ликвидированной аварии.

Напомним, в районе этой мурманской улицы произошла авария, из-за которой на несколько часов пришлось отключить подачу воды в дома и соцучреждения.

Александр Березин, главный инженер ГОУП «Мурманскводоканал»: «При восстановлении благоустройства сначала подсыпают песок, потом устраивают подстилающий слой из щебня, потом его где-то неделю выкатывают, потом его закатают в асфальт. С учётом того, какой это оживленный участок, насколько он важен, мы обратим внимание подрядчика и сделаем его в первую очередь. Постараемся к концу следующей недели всё закончить».

После этого дорожное движение на участке пустят по привычной схеме и снимут ограничения.

Напомним, из-за размытия асфальта в образовавшийся провал угодило такси. «Мурманскводоканал» уже обязался возместить в полном объёме ущерб владельцу легковушки.

Ещё одним неприятным последствием аварии на сети водоснабжения стала остановка работы насосной станции повышения давления, обеспечивающей водой жилые дома. Но в течение двух часов были выполнены все необходимые переключения, а станция продолжила работу. Однако по решению администрации Мурманска ряда школ и дошкольных учреждений закрыли. В «Мурманскводоканале» считают такое решение необоснованным. Во-первых, нет лабораторных анализов воды, доказывающих необходимость закрытия образованных организаций. Во-вторых, меры по устранению аварии исключают загрязнение воды

Александр Березин, главный инженер ГОУП «Мурманскводоканал»: «Ремработ как таковых не было … В понедельник уже все откроются, лаборатория наша работает без выходных».

Проверка проводилась по инициативе «Мурманскводоканала», поскольку предприятие отвечает за качество холодного водоснабжения до ввода в здание. Также предприятие устанавливает точные причины прорыва трубы, для этого также проводится определенная экспертиза. По её результатам ГОУП «Мурманскводоканал» предпримет соответствующие меры.