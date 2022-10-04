Специалисты Гражданской обороны РФ 4 октября ежегодно отмечают свой профессиональный праздник

По таком случаю, региональное Управление МЧС провело несколько торжественных церемоний в Сафоново.

Гражданская оборона исторически тесно связана с авиацией и бомбёжками, именно от них старались защититься и писали соответствующие правила безопасности. Составляли их военные специалисты противовоздушной обороны и лётчики. Поэтому 90-летие службы у нас в регионе было принято отметить у памятника авиаторам-североморцам в Сафоново.

С тех времён и по сей день её сотрудники занимаются работой с населением, оповещением, а при необходимости – организуют эвакуацию и снабжение пострадавших. И это неполный список задач, ложащийся на ведомство.

Михаил Тимофеев, заместитель министра региональной безопасности Мурманской области: «Дальнейшее планирование гражданской обороны - это создание условий для обеспечения безопасности населения. В последнее время идёт тенденция, что гражданскую оборону хотят соединить вместе с мероприятиями по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и сделать это единым, скажем так, планом по обеспечению безопасности населения».

Действительно, в таком ремесле огромная часть работы зависит от планирования и подготовки.

После минуты молчания у памятника авиаторам уже в стенах музея ВВС Северного флота состоялось праздничное награждение отличившихся сотрудников ведомства. Тридцати девяти сотрудникам были вручены ведомственные знаки отличия, некоторые были награждены от имени губернатора.