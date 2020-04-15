Специалисты инженерного полка Северного флота заминировали поле

Инженерный полк Северного флота в это время года обычно проводит ряд крупных учений. Недавно сапёры оттачивали навыки подрыва льда, это важно во время паводка, мало ли некоторым населённым пунктам вблизи рек будет угрожать подтопление. А теперь специалисты учились устанавливать противотанковые мины.

Минное заграждение военные инженеры создают не вручную, а с помощью специального гусеничного заградителя. Таким образом, за небольшой промежуток времени саперы заминировали поле протяженностью в километр. Всего в учении были задействованы около 10 единиц военной и специальной техники. Проведению учения на полигоне предшествовала теоретическая подготовка личного состава, а также специальная подготовка машин к действиям в сложных климатических условиях Заполярья.