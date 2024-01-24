Специалисты инженерных подразделений Росгвардии отмечают 77 лет со дня образования службы

Сегодня они занимаются разминированием взрывоопасных предметов, в том числе времен Великой Отечественной войны, участвуют в спецмероприятиях по борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также выполняют задачи в рамках мероприятий по обеспечению безопасности.

В Мурманской области перед взрывотехниками стоит множество сложнейших задач, связанных с обнаружением, идентификацией и обезвреживанием подозрительных предметов. Для успешного выполнения которых росгвардейцы используют передвижной взрывотехнический комплекс «Аракс», оснащённый всем необходимым для безопасной работы.

В прошлом году инженеры ОМОН «Медведь» более 120 раз выезжали для идентификации взрывоопасных предметов, из незаконного оборота было изъято более 350 различных видов боеприпасов.