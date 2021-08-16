Специалисты из архитектурного бюро «ХвоЯ» выиграли конкурс на дизайн-проект главной площади Мурманской области

Несмотря на серьёзную конкуренцию, пальма первенства выпала именно урбанистам из Северной столицы, которые смогли оживить территории Тучкова Парка и бывшего завода «Севкабель» в Санкт-Петербурге.

Мария Гаврилова, Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области: «Все проекты, которые были представлены, являются жизнеспособными, интересными, яркими. Жюри достаточно в горячей дискуссии определяло победителя, по большинству голосов у нас представленный сегодня проект победил».

Замысел архитекторов строится на синтезе современных технологий, функциональности и бережного отношения к флоре и фауне Заполярья. В центре обновлённой площади будет находиться небольшой сквер, вроде своеобразного «островка северной природы». Также авторы проекта предложили идею «модульного освещения». Суть задумки в том, чтобы установить между тротуарных плит специальные гнёзда, которые позволят менять уровень освещённости площади вне зависимости от времени года, или же смонтировать практически любую передвижную конструкцию. Сложности архитекторов не пугают.

Георгий Снежкин, архитектор: «Проблемы – они же вызовы, это возможности, которые нам показалось важным использовать. Нам кажется, что мы пытались, с одной стороны, ответить на эти вызовы, ну, и, соответственно, решить все эти проблемы, в том числе и климатические. Надо сказать, что это только первая фаза работ, мы ещё очень рассчитываем на то, что мы продолжим нашу работу над этим проектом. Он будет усовершенствован, послушаем какие-то отзывы людей, которые здесь живут».

Самым спорным и технически сложным предложением архитекторов можно назвать превращение парковок у отелей «Мередиан» и «Азимут», вместе с самой площадью Пять углов в единое пространство вплоть до вокзала.

Илья Спиридонов, архитектор: «Главным вызовом было, конечно, то, что эта центральная площадь. Она была раздроблена на две маленькие части. Чтобы сформировать цельное пространство – это было непросто».

Мысль, конечно, интересная, но куда же автомобилистам девать транспорт с парковок? Об этом мы спросили главу администрации, который заверил нас, что решение есть.

Евгений Никора, глава администрации город Мурманска: «Во-первых, самим определиться, где у нас будут эти парковочные пространства, сколько будет от этих парковок минут пешком до Пяти Углов. Как сделать так, чтобы людям было удобно. Но я вам напомню, что у нас, если говорить не о бесплатных, а о платных парковочных местах, сейчас даже бесплатная парковка под «Азимутом» не целиком заполнена. Есть ещё места, поэтому будем заниматься и бесплатными парковочными местами, и платными парковочными местами».

По мнению главы, сейчас город больше приспособлен для автомобилей, нежели для пешеходов, а потому дополнительные прогулочные зоны пойдут Мурманску только на пользу.

Помимо глобальной реновации площади Пять Углов, планируется создание «Парка Победы» в районе памятника «Защитникам советского Заполярья», а также реконструкция Долины Уюта.