Специалисты Кольской ГМК ставят заслон коронавирусу

В компанию поступили и уже запущены в работу современные тепловизоры. Их установили на проходных горно-металлургического предприятия в Заполярном и Мончегорске.

Специальный тепловизионный комплекс предназначен для бесконтактного выявления людей с повышенной температурой тела. Оборудование способно распознавать лица, автоматически выявлять людей с повышенной температурой тела и при их обнаружении подавать тревожную сигнализацию. Широкое поле зрения видеокамеры высокой чёткости позволяет с минимальной погрешностью одновременно отслеживать около 30 человек. Следят за показаниями тепловизоров специально обученные сотрудники компании в круглосуточном режиме.

Антон Олейников, начальник управления охраны труда департамента промышленной безопасности Кольской ГМК: «Нами разработана трёхсторонняя памятка – это взаимодействие оператора тепловизора, наших охранников и работника. То есть, человек будет остановлен, повторно ему будет сделан замер температуры уже градусником. Всё это будет фиксироваться в акте и человеку будет даваться отрывной талон. Он едет домой, вызывает медика. Медик либо подтверждает, что он остаётся на больничном листе, либо, если не подтверждается, он на следующий день приходит, сдаёт этот отрывной талон о том, что у него нет соответствующих фактов выявления температуры и иных фактов заболевания. Ему тогда разрешается пропуск на территорию. Так же у нас отработан этот алгоритм действий со всеми «сторонниками», которые въезжают на нашу территорию».