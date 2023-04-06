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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.04.23 19:30

Специалисты Корпорации развития Мурманской области провели четвертый образовательный модуль школы инвеступолномоченных

В нём приняли участие представители из всех муниципальных образований региона.

Инвеструполномоченные работают в муниципалитетах Мурманской области с 2021 года. Их задача - помогать инвесторам в разрешении возникающих при реализации проектов проблем. Для большей эффективности на эту должность назначают руководителей не ниже уровня заместителя главы администрации.

Артём Кукса, и.о. генерального директора АО «Корпорация развития Мурманской области»: «Один из крупных инвесторов, который ехал из Питера на машине, заехал на станцию Ковда, где у него появилась идея, что неплохо бы было здесь реализовать свой проект. Он вышел на нас, уточнил, как можно получить информацию земельным участкам, по градостроительным участкам. Через инвестиционноуполномочеснного Кандалакши мы за два дня решили этот вопрос с посещением, с предоставлением информации. На текущий момент инвестор работает над концепцией инвестиционного проекта на этой территории».

В этом году состоялся четвертый образовательный модуль школы инвестиционных уполномоченных в формате деловой игры.

В рамках обучения в Мурманскую область специально приехали руководители Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития, которые провели новый тренинг - симуляцию инвестиционного процесса в регионе.

Рафаэль Хусяиншин, исполнительный директор Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития: «В игру входят 12 раундов, все они симулируют процесс работы с инвесторами. Есть мини-игры, которые нацелены на soft.skills, такие как переговоры роад-шоу, привлечение непосредственно инвесторов, выбор канала для привлечения и многие другие».

Игра под названием «НАИИР.Game» основана на реальном опыте работы региональных инвестиционных команд из более 70 регионов России. Около 30 инвеступолномоченных из разных муниципалитетов обсудили крупных и локальных инвесторов нашей страны, также взаимодействие государства и бизнеса, основные тренды этого года, стратегии работы с инвесторами в регионах и как их привлечь.

Напомним, Корпорация развития Мурманской области входит в состав участников НАИИР с 2018 года.

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