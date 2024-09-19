Специалисты Лапландского заповедника знакомят земляков с водными процедурами лосей

Новыми кадрами фотоловушек поделились специалисты Лапландского заповедника на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В этот раз им удалось запечатлеть крупного лося, который без проблем преодолевает водоём. Видео было снято в августе этого года.

К слову, эти животные отличные пловцы и подолгу находиться в воде даже при низких температурах. Известны случаи, когда они проплывали расстояние в несколько десятков километров.

Летом лоси могут использовать водоёмы как убежища от насекомых.