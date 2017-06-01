Специалисты «Мурмансэнергосбыта» готовятся наладить работу котельных в двух ЗАТО

«Не дай вам Бог жить в эпоху перемен», говорили в старые времена китайцы, и, скорее всего, с ними согласятся сегодня сотрудники котельной в Заозёрске. За последнее время коллектив поменял трёх работодателей. Вот и теперь кочегары и слесари боятся, что их права будут нарушены.

Коллектив котельной 53 в Заозёрске за три года сменил трёх начальников, расставание не всегда было полюбовным. Но теперь работников заверяют: наконец-то судьба одной из самых проблемных котельных в области решена – её Минобороны передает муниципалитету, муниципалитет - в эксплуатацию «Мурмансэнергосбыту». Процесс контролируют на региональном уровне. А коллективу предлагают перейти в штат компании, которая отапливает 70% потребителей региона и обслуживает четыре десятка разных котельных – и угольных, и мазутных.

- Это самое большое энергетическое предприятие Мурманской области, - говорит Александр Филиппов, генеральный директор АО «МЭС», - оно занимает третье место среди всех предприятий региона по своим размерам. Три тысячи с лишним человек работает на предприятии, порядка 12 млрд рублей оборот компании. Впереди только Кольская ГМК, по понятным причинам и «ФосАгро», которые крупнее и по количеству людей и, естественно, по обороту.

В этом году «Мурманэнергосбыт» пополнится котельной ещё одного военного посёлка – ЗАТО Видяево. Тепло здесь поставлял местный МУП. Однако муниципальные власти говорят открыто: снабжение мазутом предприятию уже не по плечу, собственных источников не хватает.

Проблем быть тут не должно быть, подтверждают в «Мурманэнергосбыте». Чтобы бесперебойно отапливать больше половины области, только одного мазута в год требуется 380 тысяч тонн. Топливо приобретают централизованно, а в прошлом году удалось уйти и от посредников в самих закупках. Единственный поставщик – «Роснефть».

Перевод в штат «МЭСа» персонала котельных двух ЗАТО запланирован на осень этого года. Пока же главная задача – подготовить объекты компании к следующей зиме. На большинстве из них до настоящего времени серьёзных ремонтов не было много лет, поэтому энергетики попытаются наверстать упущенное и обновить часть советского наследия.