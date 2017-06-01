СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск - город счастливого детстваПервый день лета - день рождения телеканала «Арктик-ТВ»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»01.06.17 19:30

Специалисты «Мурмансэнергосбыта» готовятся наладить работу котельных в двух ЗАТО

«Не дай вам Бог жить в эпоху перемен», говорили в старые времена китайцы, и, скорее всего, с ними согласятся сегодня  сотрудники котельной в Заозёрске. За  последнее время коллектив поменял трёх работодателей. Вот и теперь  кочегары и слесари боятся, что  их права будут нарушены.

Коллектив котельной 53 в Заозёрске за три года сменил трёх начальников, расставание не всегда было полюбовным. Но теперь работников заверяют: наконец-то судьба одной из самых проблемных котельных в области решена – её Минобороны передает муниципалитету, муниципалитет - в эксплуатацию «Мурмансэнергосбыту». Процесс контролируют на региональном уровне. А коллективу предлагают перейти в штат компании, которая отапливает 70% потребителей региона и обслуживает четыре десятка разных котельных – и угольных, и мазутных.

- Это самое большое энергетическое предприятие Мурманской области, - говорит Александр Филиппов, генеральный директор АО «МЭС», - оно занимает третье место среди всех предприятий региона  по своим размерам. Три тысячи с лишним человек работает на предприятии,  порядка 12 млрд рублей оборот компании.  Впереди только Кольская ГМК, по понятным причинам и «ФосАгро», которые  крупнее и по количеству людей и, естественно, по обороту.

В этом году «Мурманэнергосбыт» пополнится котельной ещё одного военного посёлка – ЗАТО Видяево. Тепло здесь поставлял местный МУП. Однако муниципальные власти говорят открыто: снабжение мазутом предприятию уже не по плечу, собственных источников не хватает.

Проблем быть тут не должно быть, подтверждают в «Мурманэнергосбыте». Чтобы бесперебойно отапливать больше половины области, только одного мазута в год требуется 380 тысяч тонн. Топливо приобретают централизованно, а в прошлом году удалось уйти и от посредников в самих закупках. Единственный поставщик – «Роснефть».

Перевод в штат «МЭСа» персонала котельных двух ЗАТО  запланирован на осень этого года. Пока же главная задача – подготовить объекты компании к следующей зиме. На большинстве из них до настоящего времени серьёзных ремонтов не было много лет, поэтому энергетики попытаются наверстать упущенное и обновить часть советского наследия.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населенияВ последние годы миграционный отток из Мурманской области замедлился
-ФоторепортажЖители флотской столицы вышли на субботник «Зелёная весна»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКампания по выборам президента РФ стартует в декабре
-Слово не воробей...Власть с народом в Интернете и соцсетях
-Нам интересно Ваше мнение
26.05.17: Программа продовольственной помощи малообеспеченным россиянам может охватить до 19 миллионов человек, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. А к какой категории россиян вы причисляете себя?Проголосовало: 384 человека
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа.21:00«Международные новости». Информационная программа21:30Новости. Информационная программа.22:00«Департамент». Художественный сериал, 12 серия (16+)23:00«Международные новости». Информационная программа23:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиПодкинуть народу деньжат - предлагают экономистыПенсионные страданияия-2035: в кошелёк можно не заглядывать-PRO ВалютуКурс евро вырос на 12 копеек, доллара снизился на 15 копеекРубль тянется за нефтью-PRO ЭнергетикуКольская АЭС на 214,5 млн кВтч увеличила в мае выработку электроэнергииПервые книжки для малышки-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 2 июняПлановые отключения в Мурманске на 1 июня-PRO Нефть и газСанкции действуют, а на шельфе России продолжают буритьТаяние льдов ещё 30 лет серьёзно не повлияет на стоимость добычи нефти в Арктике - почётный доктор САФУ Кнут Хин-PRO ЗаконыС помощью специального сбора законотворцы надеются ограничить практику применения иноязычных наименованийПравительство изменило систему ценообразования коммунальных услуг
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения