Специалисты Мурманского областного перинатального центра помогут северянкам познать радость рождения

Куда обращаться семейным парам, которые не могут зачать ребёнка? Как воспользоваться ЭКО по полису ОМС? На эти вопросы подробно рассказал в новой программе «Проще говоря» руководитель Мурманского областного перинатального центра Александр Залесный.

Хотите узнать больше, тогда смотрите сегодня, 28 октября, в 20.00 новый выпуск «Проще говоря» в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте телередакции.