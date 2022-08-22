Специалисты Мурманской областной больницы успешно осваивают эндоваскулярные методики в кардиохирургии

Эндоваскулярную хирургию можно смело отнести к медицине будущего. Это молодое направление бурно развивается. Процедура, требующая от врача сделать лишь несколько проколов в теле больного, переносится пациентами гораздо легче, особенно, если они пожилые. Операции на открытом сердце предусматривают временную приостановку кровообращения, и это, в свою очередь, может привести к фатальным последствиям.

С недавнего времени эндоваскулярные методики здесь применяются не только для лечения сосудов или суставов, но и в кардиохирургии. Технология уже хорошо отработана в мире, а сейчас она добралась и до Заполярья.

Эндоваскулярную хирургию можно смело отнести к медицине будущего. Это молодое направление бурно развивается. Процедура, требующая от врача сделать лишь несколько проколов в теле больного, переносится пациентами гораздо легче, особенно, если они пожилые. Операции на открытом сердце предусматривают временную приостановку кровообращения, и это, в свою очередь, может привести к фатальным последствиям.

Манолис Чармадов, заведующий отделением кардиохирургии: «Искусственное кровообращение предусматривает приостановку сердечно-лёгочной деятельности и у пациентов возрастных, старше 75 лет, с тяжёлым коморбидным фоном – такие операции проводить в условиях искусственного кровообращения, что сопряжено с крайне высоким риском. Поэтому эта операция – транскатетерное протезирование, которая предназначена как раз для таких пациентов».

Методика существенно снижает риски сопутствующих осложнений для возрастных пациентов, да и сроки реабилитации заметно сокращаются. К тому же, эндоваскулярные вмешательства, как правило, проводятся под общей анестезией. Специалисты областной больницы освоили немало передовых методик, теперь на очереди операция по замене аортального клапана. В России такие виды помощи доступны, в основном, в крупных федеральных клиниках.

Сергей Штольдер, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения: «Данные операции во всё мире проводятся где-то на постоянной основе с 2010 года. А нашей клинике в 2019 году было проведено пять таких операций, в 2021 году ещё пять операций, в этом году запланировано десять операций. Сейчас готовят первых пять пациентов – операции будут проведены с понедельника по среду».

А помогать в освоении уже знакомой технологии нашим хирургам приехал их астраханский коллега. На счету Дмитрия Гапонова уже около 300 операций такого рода. По словам доктора, новый клапан подводится к сердцу через бедренную артерию, а сделан он из нитинола - сплава с памятью формы. Такая конструкция позволяет безопасно раскрыть протез прямо в точке назначения.

Дмитрий Гапонов, врач, доцент кафедры сердечно-сосудистой хирургии Астраханского государственного университета: «Используется металл с памятью для того, чтобы мы могли этот клапан упаковать сначала в тоненькую доставку – он по диаметру как ручка или карандаш, провести к зоне имплантации, в последующем уже имплантировать. И температуры тела уже достаточно для того, чтобы клапан принял свою заданную форму».

Раскрываясь прямо в аорте, протез закрепляется за створки прежнего клапана, сразу же забирая на себя его функции. Доктор Гапонов также отметил, что при проведении таких операций нашим специалистам немного не хватает опыта. Однако эксперт подчеркнул, что профессионализма и оснащённости мурманским медикам не занимать, поэтому новый вид помощи будет поставлен «на поток» относительно быстро. Из-за высокой цены расходных материалов каждая операция стоит около 1 миллиона рублей. Но при этом, напрямую платить никому не нужно, вся помощь организована в рамках ОМС.