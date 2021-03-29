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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.03.21 19:30

Специалисты «Мурманскводоканала» начали работу по поднятию дороги в Юго-Восточном микрорайоне Колы

Здесь расположены участки, выделенные администрацией муниципалитета под индивидуальное жилищное строительство.

Ранее мы сообщали, что в этом районе города Кола «Мурманскводоканал» планирует поднять дорогу на 70 сантиметров. Связано это с тем, что под проездом, который используют владельцы домов, расположена труба, снабжающая Мурманск питьевой водой. Пролегает она близко к поверхности, а потому есть риск повреждения трубы снегоуборочной техникой. В этом случае без воды может остаться весь Первомайский район областного центра.

Александр Березин, главный инженер ГОУП «Мурманскводоканал»: «Труба стальная, она имеет места стыков, места сварки. Места сварки являются концентратором напряжений. При ударном воздействии многотоннажной техникой, например, грузовик, самосвал, те же грейдера, погрузчики, может произойти разрыв места сварки. В этом случае весь объём воды, которые поступает в Мурманск, будет изливаться вниз по рельефу, затапливая все ниже лежащие участки».

Чтобы подстраховаться и обезопасить инженерные сети, «Мурманскводоканал» решил подсыпать дорогу. Для этого на объект завезли песчано-гравийную смесь. Грейдеры и трактора разравняют её по всему проезду, создав тем самым подушку безопасности.

Максим Широков, заместитель главного инженера, начальник ПТО ГОУП «Мурманскводоканал»: «В настоящее время ведутся работы по поднятию дороги на 70 см. В целях исключения повреждения основного водовода диаметром 1000 мм, который обеспечивает водоснабжением город Мурманск, а также в целях безопасности жителей, которые здесь находятся».

Перед тем, как начать работу, дорогу очистили от снега до грунта. Сейчас перекрыт один из въездов на территорию микрорайона. Проезду собственников на свои земельные участки это не мешает, так как остальные въезды свободны.

 

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