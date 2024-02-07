Специалисты «Мурманскводоканала» начали строительство в Приморске Запорожской области 2-километровой магистрали, по которой в город пойдёт вода

Ремонта сетей в таких масштабах в городе ещё не проводили.

В Приморске Запорожской обольсти температура воздуха + 7. По Мурманским меркам – это летняя погода. Ещё и солнце пригревает, так что заполярные специалисты работают, как говорят, с удовольствием. Их задача - обеспечить жителей города чистой и безопасной водой.

Артём Кузьмин, представитель «Мурманскводоканала»: «Мы не отключаем старую сеть… Все работы должны будем завершить в марте».

Сейчас рабочие тянут в город новую ветку, а это без малого 2300 метров труб. Старые из асбестоцемента, проложенные ещё в 60-е годы прошлого века не выдерживают критики. Им на смену приходят новые технологии – полиэтиленовые сети, гарантия от завода на них 50 лет. Но прослужить такие могут и все 100. При это подрядчик старается не заниматься лишними раскопками и бережет дорожное полотно.

Вячеслав Баженов, представитель компании подрядчика, г. Мурманск: «У нас здесь работает бригада специальная по производству прокола под дорожным полотном, чтобы его не портить. Работает на специальном оборудовании. Станок, который мы привезли, позволяет сделать всё аккуратно».

Местные жители ждут окончания работ с нетерпением. Говорят, что жёлтая вода в кранах порядком надоела.

Параллельно специалисты из Мурманска ведут и реконструкцию тепловых сетей. Водоканал планирует установку в окрестных с Приморском населённых пунктах нескольких водонапорных башен.