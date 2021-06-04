Специалисты «Мурманскводоканала» проблемы с канализацией в своей зоне ответственности устранили

На Хлобыстова, 13 завершаются ремонтные работы. Рабочим осталось лишь заменить один колодец. «Мурманскводоканал» проблемы с канализацией в своей зоне ответственности устранил. Трудились специалисты под неусыпным контролем жителей. А сегодня проверить, как выполнена работа, приехал директор организации Андраник Мусатян.

Работы во дворе дома №13 на улице Хлобыстова стартовали в начале июня. Жильцы сетовали на запах канализации и размытие грунта сточными водами. Рядом с одним из подъездов даже земля проваливалась. Проблеме этой уже несколько лет, но прежнее руководство «Мурманскводоканала” на требования жильцов внимания не обращало. В этом году старший дома Иван Мироненко снова отправил письмо с просьбой разобраться в ситуации. И на этот раз реакция была. На место приехали сотрудники водоканала и начали менять трубы.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Сейчас, когда работы проводили, мы обратили внимание на то, что ещё два колодца придётся переделывать. Один сейчас делают. Второй на следующей неделе будут делать. Можно сказать, что дому повезло, что есть Иван Иванович, активный гражданин. Я сразу обратил внимание на письмо, потому что большое количество подписей граждан и понятно, что сразу надо обратить внимание на данную проблему. Обратили внимание и отремонтировали».

Старые керамические трубы, разрушившиеся от времени, заменили на полиэтиленовые. Они прослужат долго. Траншею закопали и сверху присыпали щебнем. В будущем водоканал восстановит снятое для проведения работ асфальтовое покрытие. Чтобы рабочие делали всё на совесть, следил старший дома Иван Мироненко. Его квартира на первом этаже и он лично заинтересован в том, чтобы с канализацией проблем не было. Переживает пенсионер и за ограждение палисадника. Он выращивает здесь цветы, украшает территорию. Забор мастерил сам, сколачивал его из досок, делал калитку. Конструкцию сейчас придётся убрать. Второй колодец под замену расположен прямо под ним.

Иван Мироненко, старший дома по улице Хлобыстова, 13: «В 2014 году я делал забор. Сделал его. Выпуск делали, забор снимали. И пообещали, что восстановят. Пришлось второй раз делать забор за свой счёт. Ну, ничего. Лишь бы красиво было, главное. И чтобы люди получали удовольствие».

Сотрудники «Мурманскводоканала» утверждают, что беспокоиться не о чем. Ограждение палисадника после ремонта колодца вернут обратно. А ремонт колодцев обещают завершить уже на следующей неделе.