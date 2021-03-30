Специалисты «Мурманскводоканала» внесли значительный вклад в устранение последствий аварии в посёлке Никель

Несмотря на то, что сети в Никеле не собственность водоканала, его специалисты не смогли остаться в стороне. По словам главного инженера предприятия Александра Березина, для ускорения процесса ликвидации последствий аварии было решено применить полиэтиленовые материалы, которые имеют ряд существенных преимуществ перед стальными трубами. Всего за 6,5 часов специалисты водоканала выполнили свою работу, и жителям посёлка вернулась вода.

Александр Березин, главный инженер ГОУП «Мурманскводоканал»: «Имея достаточные силы и средства, предприятием был сформирован запас материалов. Материалы и специалисты по работе с ПНД трубами были направлены в Никель для того, чтобы проложить участок сети из ПНД труб, так как это гораздо быстрее, чем варить стальные трубы. Вчера с обеда и до 1.30 ночи наши работники устраняли последствия аварии в объёмах, которые нам были отведены. В Никеле уже все с водой».