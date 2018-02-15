Специалисты Норвегии и МАГУ сотрудничают в вопросах развития детей

Вопросы раннего развития детей обсудили на международном семинаре в МАГУ. Клинический психолог из Норвегии поделилась с мурманскими специалистами своим опытом работы на этом направлении.

По мнению специалистов, очень важно учитывать особенности развития ребёнка на каждом этапе, младенчество - не исключение. Специалисты Мурманского государственного арктического университета совместно с представителями Фонда «Новое начало» организовали для практикующих психологов и студентов вуза семинар на тему раннего развития детей.

- Теперь мы говорим о взаимодействии не только на уровне педагог-ребёнок, мы говорим о взаимодействии с точки зрения коллективного субъекта: это педагог, ребёнок, мама, папа, - говорит Татьяна Кузьмичева, директор психолого–педагогического института МАГУ. - Только в этом случае мы эмоционально обогащаем и самого ребенка, и помогаем его семье. Соответственно семья становится прочнее, узы более крепкие. А в этом случае выигрывают все, все участники этих отношений.

Поделиться своим опытом в Мурманск приехала норвежский клинический психолог Кьерсти Санднес, которая рассказала коллегам о своем новейшем исследовании. По её мнению, эмоциональная составляющая в общении ребёнка с родителями тесно связана с их ментальным и физическим здоровьем, а также с развитием мозга.

- Сейчас мы знаем гораздо больше о развитии мозга, мы знаем о важности окружающей среды, в которой живёт ребёнок. Для детей важно общение в равной степени и с папой, и с мамой, от этого зависит развитие его мозга, - говорит Кьерсти Санднес, клинический психолог. - Поэтому очень важно сфокусироваться на лучших условиях для ребёнка, потому что это формирует его мозг.

В скором времени мурманские специалисты смогут реализовать полученные знания на практике. Сотрудничество с норвежской стороной на этом не заканчивается. Участники следующего семинара обсудят вопросы взаимодействия родителей и их приёмных детей.