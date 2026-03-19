Специалисты областного онкодиспансера активно занимаются реконструктивно-пластическими операциями при раке молочной железы

Теперь, чтобы восстановиться после заболевания, пациентам не нужно ехать в столицу, ведь в региональной больнице такие хирургические вмешательства проводят абсолютно бесплатно.

Заболеваемость раком молочной железы в регионе достаточно высокая. За прошедший год с ним столкнулись около пятисот женщин. Поэтому и спрос на операции по восстановлению значительно вырос. Раньше пациентов направляли на лечение в Москву, сейчас такой необходимости нет, ведь технологии активно прогрессируют и на севере.

Роман Пономарев, заместитель главного врача по хирургии Мурманского областного онкологического диспансера: «В связи с тем, что в стране и Мурманской области развиваются диагностические технологии, мы пациентов выявляем на ранних стадиях и в достаточно молодом возрасте. Это не говорит о том, что рак помолодел, просто мы стали раньше находить этих пациентов, поэтому реконструктивно-пластические операции при раке молочной железы актуальны как никогда».

Первую реконструктивно-пластическую операцию в онкодиспансере провели три года назад. Сейчас их проводят практически еженедельно. Такие хирургические вмешательства обычно включают в себя один или несколько этапов. Пациентке либо сразу вживляют имплант, либо устанавливают временный экспандер.