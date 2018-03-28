Специалисты проверили ТРЦ «Северное Нагорное»

После пожара в торговом центре Кемерово по поручению Генеральной прокуратуры в регионах проводят массовые проверки гипермаркетов. Прежде всего, специалисты пожарной охраны обследуют крупные объекты. Одним из первых в списке ревизоров значится ТРЦ «Северное Нагорное», один из крупнейших в области развлекательных центров.

Центр «Северное Нагорное» в Мурманске один из самых современных комплексов, который к тому же строился в две очереди. Ещё на этапе проектирования инженеры сделали ставку на довольно продвинутую систему пожарной безопасности, которая без проблем прошла согласование в надзорных органах. Что же касается запасных выходов и заблокированных дверей, то их контролирует автоматика: в случае задымления, магнитные замки должны открыться.

- Граждане с активной позицией сообщают информацию о том, что в том или ином заведении нарушаются требования в части того, что двери закрыты. Я хочу подчеркнуть, что не всегда они закрыты и не всегда это нарушение, - говорит Игорь Зива, начальник отдела надзорной деятельности города Мурманска ГУ МЧС России по Мурманской области. - В силу того, что есть ещё антитеррористическое законодательство, в котором оговаривается требование о предотвращении проникновения посторонних лиц. Здесь мы идём на некий компромисс. И дери должны быть закрыты и требования пожарной безопасности соблюдены.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» начался в зоне развлечений, поэтому контролеры идут на площадку, где в выходные дни играют сотни детей. Здесь также предусмотрен запасной выход, рядом с которым установлена кнопка пожарной сигнализации, кроме этого, двери здесь имеют особую конструкцию.

- Даже если задымление будет и ничего не будет видно, то человек может на дверь навалиться и открыть её, - пояснил сотрудник ТРЦ. - Больше ничего не нужно.

За время работы торгово-развлекательного центра контролирующие органы ни разу не обнаружили серьёзных нарушений способных повлиять на условия безопасности для посетителей.