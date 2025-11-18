Специалисты психологической службы ГУ МЧС России по Мурманской области приняли участие во Всероссийской тренировке по работе на телефоне «горячей линии»

По легенде учения, крупный пожар произошёл в одном из культурных учреждений города. В результате него обрушилась кровля, есть пострадавшие, погибшие и без вести пропавшие.

В ходе занятия специалисты отрабатывали навыки оказания дистанционной психологической помощи людям, попавшим в беду.

Вера Башарова, начальник отдела медико-психологического обеспечения ГУ МЧС по Мурманской области: «Все, кто звонил, это были сотрудники, которые давали свои легенды на подобие того, что могли бы быть в настоящем времени».

Подобные учения проводят ежегодно, задания никогда не повторяются. Это позволяет поддерживать высокий уровень готовности психологов к работе в экстремальных ситуациях, помогает улучшить качество оказания помощи, развивает навыки эффективного взаимодействия с людьми, испытывающими острые стрессовые реакции.