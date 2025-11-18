День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.11.25 19:30
Специалисты психологической службы ГУ МЧС России по Мурманской области приняли участие во Всероссийской тренировке по работе на телефоне «горячей линии»
По легенде учения, крупный пожар произошёл в одном из культурных учреждений города. В результате него обрушилась кровля, есть пострадавшие, погибшие и без вести пропавшие.
В ходе занятия специалисты отрабатывали навыки оказания дистанционной психологической помощи людям, попавшим в беду.
Вера Башарова, начальник отдела медико-психологического обеспечения ГУ МЧС по Мурманской области: «Все, кто звонил, это были сотрудники, которые давали свои легенды на подобие того, что могли бы быть в настоящем времени».
Подобные учения проводят ежегодно, задания никогда не повторяются. Это позволяет поддерживать высокий уровень готовности психологов к работе в экстремальных ситуациях, помогает улучшить качество оказания помощи, развивает навыки эффективного взаимодействия с людьми, испытывающими острые стрессовые реакции.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-
Последние комментарии
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
-Скоро в эфире01:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Нынешний уровень пенсионного обеспечения в России остается неудовлетворительным, но разрыв между пенсиями работающих и неработающих достиг минимума с 2021 года-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 49 копеек, доллар потерял почти 8 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила статус «Лидер ПСР» за 2025 год-PRO ЖКХ (18+)Ухудшение погодных условий спровоцировало всплеск обращений северян в социальных сетях-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Правительство РФ предложило увеличить штрафы по трём десяткам экономических преступлений