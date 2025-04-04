Специалисты радиоэлектронной борьбы Северного флота провели тренировку по защите военных аэродромов

Задача расчёта - определить источник помех, его основные характеристики и местоположение.

Манёвренные группы комплексного технического контроля, получив задачу по прикрытию, совершили марш-бросок до места тренировки. Здесь они провели развёртывание комплекса радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки.

Задача расчёта - определить источник помех, его основные характеристики и местоположение.

После чего условный противник совершил подъём беспилотного летательного аппарата с целью разведки объектов военного аэродрома. Специалисты с помощью средств обнаружения в кратчайшие сроки определил частоту работы канала управления коптером, сняли пеленг на цель и приступили к его подавлению.

На Северном флоте создана система выявления и подавления беспилотных летательных средств, которая включает в себя ряд манёвренных групп, круглосуточно выполняющих задачи радиоэлектронной борьбы в пунктах базирования.