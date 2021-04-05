Специалисты регионального МЧС показали школьникам, что делать, если человек провалился под лёд

Актуальные навыки стоит взять на вооружение и рыбакам любителям.

Евгений Ганичев, государственный инспектор по маломерным судам центра ГИМС Главного управления МЧС России по Мурманской области: «Когда ничего не происходит, людей это сильно расслабляет. Весенний лёд намного опаснее того же осеннего. Он многослойный».

Находясь на такой поверхности замёрзшего водоёма можно неожиданно провалиться в воду почти на метр, подчеркивает специалист. Попав, в экстремальную ситуацию нужно попытался вытолкнуть себя и ползти по льду. Как это правильно делать, рассказывают специалисты МЧС.

Второй вариант, если, попав в ЧП, кто-то есть рядом, правильно вытащить человека – тоже нужно уметь. Не растеряться и использовать подручные средства может далеко не каждый. Жизненно важные уроки, которые дают школьникам спасатели у домика «моржей» на Семёновском озере, самом посещаемом водоёме в черте города, впрочем, не смущают рыбаков, которые занимаются любимым хобби по соседству, а ведь в городе давно стоит плюсовая температура.