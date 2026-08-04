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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.08.26 19:30

Специалисты Роспотребнадзора проводят профилактические рейды по контролю соблюдения санитарных норм

Наткнуться на недобросовестного продавца не так сложно, как кажется. Поэтому выездная торговля является зоной повышенного внимания Роспотребнадзора.

Для предотвращения беды и даже судебных разбирательств продавцам необходимо соблюдать ряд требований: условия хранения товара, личную гигиену и чистоту рабочего места. Обязательно наличие медицинской книжки у сотрудника и другие важные моменты. На точках, где продают готовую еду, должна быть раковина, если такой возможности нет, торговцу нужно позаботиться о наличии кожных антисептиков, поясняют специалисты профильного ведомства.

В августе особо востребованным лакомством для многих северян становятся арбузы и дыни. При продаже этих товаров тоже есть нюансы. Например, категорически запрещается наличие на прилавках надрезанных плодов, так как это прямой путь к возникновению и распространению инфекционных заболеваний, в первую очередь, кишечных инфекций. Хранение плодов на полу тоже недопустимо, для этого должны быть оборудованы стеллажи под навесом.

Евгений Шлейфер, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Мурманской области: «Сейчас каждый житель Мурманской области, например, на ярмарках может приобретать качественную и свежую продукцию. Но надо всегда помнить, что все продавцы, индивидуальные предприниматели и юридические лица должны соблюдать санитарные правила, тогда у нас не будет вспышек инфекционных заболеваний».

В настоящее время ситуация по заболеваемости, в том числе остро кишечными инфекциями, в Мурманской области стабильна и не превышает средних многолетних уровней, отмечают в региональном Роспотребнадзоре.

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