Специалисты, руководители и сотрудники культурно-досуговых учреждений Мурманска обсудили важные проблемы и вопросы в сфере культуры

Уже третий по счёту городской совет работников учреждений культуры состоялся на базе Дворца культуры «Судоремонтник» в микрорайоне Росляково. Здесь художественные руководители и сотрудники дворцов и домов культуры обсудили не только насущные вопросы, но и искали пути решения различных проблем.

Елена Крынжина, председатель комитета по культуре администрации города Мурманска: «Проблемы они все решаемы, но на каждую из них требуется время. Во-первых, у нас самая главная задача, а это наши творческие планы, которые надо выполнять, так как они совпадают с нашими национальными проектами – это проект «Культура», это не только задача работников культуры нашего города, нашего региона, в целом, нашей страны, потому что мы часть большого единого целого».

Важно не только сформировать задачи на бумаге, но и показать их реализацию. Планирование же помогает сотрудникам культурно-досуговых учреждений не только организовывать события, но и развивать самодеятельное творчество у горожан.

София Гукова, художественный руководитель ДК «Первомайский»: «В прошлую субботу мы торжественно открыли новый творческий сезон в Доме культуры «Первомайский». У нас грандиозные планы на него. Мы планируем целый спектр новогодних мероприятий в стиле «Изумрудного города», который будет включать в себя викторины, квесты, квизы, театрализованные игровые программы, развлекательные, а также спектакль в исполнении образцового самодеятельного коллектива театра «Диво».

Благодаря культсовету сотрудники учреждений обмениваются не только идеями и мнениями, но и практиками, которые можно взять на заметку и применить в работе.

Елена Титаренко, директор Дома культуры Ленинского округа: «Календарь мероприятий не позволяет нам очень тесно взаимодействовать. 365 дней мы встречаемся исключительно на больших, серьёзных мероприятиях, которые готовим вместе, а вот такой культурный обмен лучшими практиками позволяет нам лучше узнать друг друга, позволяет в чём-то, может быть, кого-то новеньких куда-то направить, может быть, раскрыть какое-то направление работы интересное».

Такие культсоветы нужны ещё и для того, чтобы отметить лучших работников сферы культуры города.