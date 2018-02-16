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День за днём с «Арктик-ТВ»16.02.18 19:30

Специалисты рыбопромышленного холдинга «Норебо» собираются на съезд рыбаков со своими предложениями

27 Февраля в Москве состоится 4-й съезд работников рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации. На крупном отраслевом мероприятии рассмотрят наряду с экономическими и социальные аспекты работы рыбопромышленных компаний. Отправятся туда и представители экипажей судов из Мурманска. Есть темы для обсуждения и у рыбаков холдинга «Норебо».

Представители командного состава судов «Норебо» говорят о том, что часть новобранцев приходится переучивать прямо в процессе промысла. Западают у молодых рыбаков, в первую очередь, правила безопасности. Например, не знают они об устройстве судна, имеющихся на нём спасательных средствах, плохо ориентируются в действиях при возникновении нештатных ситуаций. Объяснять и показывать приходится прямо во время путины. А это потеря времени, которое у промысловиков всегда - деньги. Особенно остро этот вопрос встанет с приходом в Мурманск новых судов, которые для «Норебо» построит «Северная Верфь» в Санкт-Петербурге.

- Будем поднимать вопрос о тренажёрном центре, как вот раньше было на  учебном судне «Хабаровск», - говорит Алексей Хориков, капитан судна «Мыс Гвоздева» рыбопромышленного холдинга «Норебо». - Может быть, что-то возможно сделать и у нас в Мурманске, например, какое-нибудь судно переоборудовать под учебный центр. Вопрос подготовки кадров необходимо решать в первую очередь.

Моряки планируют поднять на съезде рыбопромышленников в Москве и тему незаходных судов. Сейчас в компании таких большинство. Ремонтировать и обслуживать их приходится в Норвегии. Из-за санкций могут возникать проблемы с поставкой запчастей, да и транспортировка смены экипажа из Мурманска в Северное Королевство - тоже дополнительные затраты, которых можно было бы избежать. Моряки уверены, что для незаходных судов нужна амнистия. И полезно это будет не только для судовладельцев.

- Здесь, во-первых, нужно возрождать нашу судоверфь, которое раньше было огромным предприятием, - отмечает Василий Кулагин, старший механик судна «Мыс Слепиковского» рыбопромышленного холдинга «Норебо». - Не только судоверфь, но и судоремонтные заводы, которые находились на другой стороне залива. В настоящее время они все находятся в полумёртвом состоянии, если вообще там ещё что-то есть. Я так думаю, если суда будут возвращаться постепенно в Мурманск, под них должна выстраиваться инфраструктура и предприятия. Должно, конечно, в комплексе это работать.

На закуску - новые технологии. Наверное, каждому рыбопромышленнику приходилось сталкиваться с жалобами от покупателей на несоответствие продукции заявленному качеству. Однако, не всегда виноваты сами промысловики. Рыбу могут неправильно хранить на складах или, например, неаккуратно везти до покупателя. Снять вопрос с ответственностью поможет система «Меркурий». Она отслеживает весь путь морепродуктов  от производителя к покупателю.

- Отгружаем мы продукцию хорошего качества, тара, упаковка - тоже в идеальном состоянии. А поступают рекламации, что и упаковка там попорчена, и само качество рыбопродукции страдает, - говорит Александр Абрамов, старший мастер обработки судна «Мыс Гвоздева» рыбопромышленного холдинга «Норебо». – Возможно, она была разморожена где-то, а потом заморожена.  Покупатель говорит, что качество ненадлежащее, не заявленное.

Однако, система не доработана и не учитывает человеческий фактор. Данные по рыбопродукции, вбитые в неё однажды, исправить уже не удастся. Тем не менее, сотрудник, вносящий информацию в программу, может ошибиться и записать вес с лишним нулём или, наоборот, без него. Как поступать в такой ситуации,  не совсем понятно. Этот вопрос мурманские рыбаки тоже хотят поднять на съезде в Москве.

 

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