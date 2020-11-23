Специалисты «Североморскжилкомхоза» продолжают радовать жителей флотской столицы

Флотская столица продолжает серьёзно обновляться. Полным ходом идут ремонты в многоквартирных домах. Обновляются подъезды и входные группы. Североморцы очень рады этим долгожданным изменениям.

В доме №1 по улице Авиаторов в Североморске большой ремонт вышел на финишную прямую. Ранее здесь были заменены оконные блоки, отремонтирована электропроводка и кровля. Сейчас подрядчик делает косметический ремонт подъезда. По признанию Сергея, который живё по соседству, в старом доме должного ремонта не было давно, пока за них не взялась управляющая компания «Североморскжилкомхоз».

Сергей Легенький, подрядчик: «Здесь давно не делался ремонт. Стены были обвалившиеся, с кровли текло, побелка была жёлая. Про окна я не говорю, они просто не открывались. Но с приходом нового руководства в управляющую компанию, все изменилось».

Также косметический ремонт сейчас проводится в доме № 36 по улице Гвардейской. Здесь же, но в домах №№ 41 и 12 уже обновлены входные группы. Отремонтированные козырьки и двери привносят ярких красок в жизнь североморцев.

Кирилл Чудинов, генеральный директор группы компаний «Североморскжилкомхоз»: «Наша управляющая организация в настоящее время производит достаточно большой объём ремонтных работ. За лето проведена большая ремонтная компания. Но надо понимать, что становится всё сложнее и сложнее это делать, потому что дорожают материалы достаточно серьёзно и дорожает рабочая сила».

Конечно, для выполнения необходимых работ нужно, чтобы в домах были установлены актуальные тарифы на содержание и ремонт. Там, где они обновляются, становится возможным качественное обслуживание дома и проведение дорогостоящих работ.