Специалисты «Севжилсервиса» проявили необычную инициативу во время ремонтных работ

В настоящее время требования к жилищникам значительно выросли. Становится важным выполнять работы по повышению комфортности проживания.

Первое, что мы видим, выходя на улицу – это подъезд нашего дома, поэтому очень важно, чтобы он выглядел нарядно и красиво. Это понимают и специалисты управляющей компании «Севжилсервис». Прямо сейчас они ведут ремонт 40 входных групп сразу в 21-ом доме Заполярной столицы. Новый облик своих подъездов уже успели оценить местные жители.

Нина Шпикина, житель дома №2 по улице Полины Осипенко: «Уже облагородили подъезд. Мы, конечно, очень рады и довольны».

В этот раз управляющая компания решила поэкспериментировать с дизайном и материалами для обшивки входных групп. Такой способ ремонта крылец для севера в диковинку, тем не менее, выглядит довольно необычно и современно.

Кирилл Чудинов, генеральный директор управляющей компании «Севжилсервис»: «Нам захотелось сделать что-то действительно необычное для севера с точки зрения и практики, и красоты. Выбрали три входные группы, в зимний период их сделали для того, чтобы посмотреть, как они поведут себя в этот период эксплуатации. Всё прошло превосходно, сейчас мы делаем ремонт сразу 40 входных групп, выбрали сознательно разные решения для того, чтобы создать некий стандарт по благоустройству».

Сразу после разработки стандарта такие входные группы смогут украсить и другие мурманские дома. А пока мастера управляющей компании завершают ремонт подъездов. После укладки деревянных панелей и обновления козырьков необходимо покрасить опорные элементы, установить новый свет и привести в порядок двери.

Подъезды с деревянной обшивкой, по словам специалистов, прослужат даже дольше, чем привычные северянам окрашенные.